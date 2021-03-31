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الاتحاد الأوروبي يُعلن عدم التمكن من مراقبة الانتخابات الفلسطينية

03:24 م الأربعاء 31 مارس 2021
الاتحاد الأوروبي يُعلن عدم التمكن من مراقبة الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أ ش أ

أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى الأراضي الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 مايو القادم.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الممثل الأعلي للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت وكالة آكي الإيطالية - " إن إسرائيل لم تعط للأوروبيين إذنا بالعبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقرراً منذ 8 فبراير الماضي"، مشيرة إلى أنه تم إرسال عدة طلبات وإجراء اتصالات متكررة دون تلقي أي جواب.

واعتبرت المتحدثة أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات، بناء على الطلب الرسمي المقدم لبروكسل من قبل السلطات الفلسطينية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق.

وأوضحت مصرالي، أن الاتحاد يفكر بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها.

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