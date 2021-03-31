ألمانيا تنصح رعاياها بمغادرة ميانمار مع ارتفاع مستوى العنف
برلين - أ ش أ
نصحت ألمانيا رعاياها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن، بسبب تزايد الصراعات وارتفاع مستوى العنف بالبلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية - في بيان اليوم الأربعاء - "لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد".
وأوصت الوزارة رعاياها بمغادرة البلاد، بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة، وفي الوقت نفسه، تم حث الرعايا على تجنب الحشود والمظاهرات.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة الأزمة في ميانمار بطلب من بريطانيا، وسيجتمع أعضاء المجلس الـ15 في جلسة مغلقة بحضور مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر.
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