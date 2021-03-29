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دراسة: لقاحا فايزر وموديرنا يمنعان العدوى بفيروس كورونا

08:46 م الإثنين 29 مارس 2021
دراسة: لقاحا فايزر وموديرنا يمنعان العدوى بفيروس كورونا

لقاح فايزر وموديرنا

واشنطن - (د ب أ)

أظهرت دراسة أن لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا المستجد فعالان ليس فقط في منع الإصابة بالمرض ولكن أيضا في عدم انتقال الفيروس إلى الشخص الذي يتم تطعيمه بأحدهما.

وبحسب الدراسة التي أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ونشرت نتائجها اليوم الاثنين فإن الحصول على جرعتين من أحد اللقاحين يوفر مناعة بنسبة 90% ضد العدوى. وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت قدرة اللقاحين على الوقاية من المرض أو تقليل أعراض الإصابة واحتمالات الوفاة.

وأظهرت الدراسة الأخيرة أن اللقاحين اللذين تم تطويرهما باستخدام تكنولوجيا مرسال الحامض الريبي يقللان فرص انتشار الفيروس في الظروف الطبيعية. وكانت دراسة سابقة في إسرائيل قد أظهرت أن تناول جرعة واحدة من لقاح فايزر تقلل فرص العدوى بالفيروس بنسبة تصل إلى 85%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دراسة مركز مكافحة الأمراض شملت حوالي 4000 شخص من الفئات الأشد عرضة لفيروس كورونا المستجد من العاملين في مجالات الرعاية الصحية والمعلمين وعمال الخدمات خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي إلى منتصف مارس الحالي، مع إعطاء اللقاحات للمواطنين الأمريكيين على نطاق واسع.

وكانت هذه المجموعات من أوائل من حصلوا إلى التطعيم إلى جانب كبار السن باعتبارهم الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والتضرر من أعراضه.

وخضع المشاركون في الدراسة لتحليل الأجسام المضادة أسبوعيا إلى جانب رصد أي أعراض تظهر عليهم. وقارن الباحثون بين معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد هذه المجموعات الأكثر عرضة للعدوى قبل الحصول على التطعيم وبعد الحصول عليه لتقدير مدى فاعلية اللقاحات في منع الإصابة بالمرض أو منع العدوى بالفيروس.

لقاح فايزر لقاح موديرنا فيروس كورونا

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