أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سفينة إغاثة تنقذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

07:31 م الإثنين 29 مارس 2021
سفينة إغاثة تنقذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

أرشيفية

روما - (د ب أ)

أنقذ متطوعو منظمة إغاثة المهاجرين الإسبانية "أوبن أرمز" عشرات المهاجرين في يوم واحد من الغرق في البحر الأبيض المتوسط.

وكتبت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إنه كان على متن سفينة "أوبن أرمز"، نحو 220 شخصًا، بينهم 50 قاصرًا وامرأتان من الحوامل.

وكان رجال الإنقاذ التابعون للمنظمة الإسبانية قد أنقذوا بالفعل نحو 40 مهاجرًا أمس الأول السبت، بعد أن أبحروا من ميناء سيراكيوز الصقلي قبل يومين في مهمتهم الثانية والثمانين .

وانطلقت عدة منظمات إغاثة لإنقاذ المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من الساحل الليبي على متن قوارب صغيرة، وهي رحلة تعتبر خطيرة.

غير أن عمليات الإنقاذ تعتبر مثيرة للجدل في بعض البلدان.

ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، فإن أكثر من 6400 مهاجر وصلوا بالفعل إلى إيطاليا عن طريق القوارب هذا العام. وفي العام الماضي، في مثل هذا التوقيت، لم يصل سوى 2800 مهاجرًا.

سفينة إغاثة المهاجرين البحر الأبيض المتوسط تويتر

الخبر التالى:

البرهان يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في التوصل لاتفاق حول سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. مصر 4 - 0 جزر القمر.. صلاح يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا