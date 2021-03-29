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أفريقيا: تسجيل 4 ملايين و187 ألف إصابة و112 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

07:02 م الإثنين 29 مارس 2021
أفريقيا: تسجيل 4 ملايين و187 ألف إصابة و112 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

فيروس كورونا في قارة إفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي اليوم الاثنين، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و187 ألف إصابة مؤكدة، و112 ألف وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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أفريقيا فيروس كورونا كوفيد-19 المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية

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