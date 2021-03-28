أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين للمرة الثانية في ظل كورونا

02:11 م الأحد 28 مارس 2021
بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين للمرة الثانية في ظل كورونا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما- (د ب أ):

ترأس البابا فرنسيس اليوم الأحد قداس أحد الشعانين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إحياء أسبوع الآلام في ظل جائحة كورونا.

وقال البابا أمام الحضور، :"في العام الماضي تلقينا الصدمة، وفي العام الحالي نحن مجربون ومختبرون ".

وبسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، تم السماح لنحو 120 مصلّ فقط ونحو 30 كاردينالا بالصلاة في كاتدرائية القديس بطرس.

وسيتم فرض سلسلة من القيود على احتفالات عيد الفصح خلال الأسبوع المقبل.

وبسبب حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء إيطاليا، تبدأ صلوات عيد الفصح يوم السبت المقدس (سبت النور) يوم السبت في الساعة السابعة والنصف (1730 بتوقيت جرينتش).

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان فيروس كورونا قداس أحد الشعانين

الخبر التالى:

3,500 دولار سيدفعها الرئيس البرازيلي بسبب إهانته صحفيّة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسوؤها سيناريو التفريغ.. 4 عوامل تحسم مصير جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا