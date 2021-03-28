بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين للمرة الثانية في ظل كورونا

روما- (د ب أ):

ترأس البابا فرنسيس اليوم الأحد قداس أحد الشعانين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إحياء أسبوع الآلام في ظل جائحة كورونا.

وقال البابا أمام الحضور، :"في العام الماضي تلقينا الصدمة، وفي العام الحالي نحن مجربون ومختبرون ".

وبسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، تم السماح لنحو 120 مصلّ فقط ونحو 30 كاردينالا بالصلاة في كاتدرائية القديس بطرس.

وسيتم فرض سلسلة من القيود على احتفالات عيد الفصح خلال الأسبوع المقبل.

وبسبب حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء إيطاليا، تبدأ صلوات عيد الفصح يوم السبت المقدس (سبت النور) يوم السبت في الساعة السابعة والنصف (1730 بتوقيت جرينتش).