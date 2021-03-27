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30 مارس.. بلينكن يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف هزيمة "داعش"

05:08 ص السبت 27 مارس 2021
30 مارس.. بلينكن يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف هزيمة "داعش"

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن- (أ ش أ):
‏يشارك أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي ووزيرة الخارجية صوفي ويلمز، في استضافة اجتماع افتراضي، يوم 30 مارس الجاري، للمجموعة المصغرة لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- في بيان- إن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة الجهود المستمرة في الحملة الرامية إلى إلحاق الهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش)، وبحث سبل مواصلة الضغوط على بقايا التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا ومواجهة شبكاته في مناطق أخرى، ‏بما في ذلك أفريقيا.

وأوضح أن الوزراء سيضعون تقييما للأولويات في جبهات التحالف، بالنسبة للجهود ذات الصلة بتحقيق الاستقرار ودراسة حالات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فضلا عن العمل على التصدي لتمويل (داعش).

يذكر أن التحالف الدولي يضم 83 عضوا من بينها الولايات المتحدة، التي تؤكد أنها تواصل التزامها بإلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم (داعش) الإرهابي على المستوى الدولي.​

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن تنظيم داعش وزراء خارجية التحالف الدولي الإرهاب
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