بايدن يدعو الرئيسين الروسي والصيني لقمة بشأن المناخ

واشنطن - (د ب أ):

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات إلى 40 من قادة العالم لحضور قمة الكترونية عن أزمة المناخ تستضيفها إدارته الشهر المقبل يتقدمهم نظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينج.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن القمة، المقرر عقدها في 22 و23 أبريل، تهدف إلى التأكيد على الضرورة الملحة التي يجب أن يتحرك العالم حيالها، وتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية للحفاظ على البيئة.

وتمت دعوة زعماء أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

كما تمت دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسيتم بث الحدث عبر الانترنت للجمهور.