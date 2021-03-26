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المنظمة البحرية الدولية: نتابع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

10:24 م الجمعة 26 مارس 2021
المنظمة البحرية الدولية: نتابع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

السفينة الجانحة بقناة السويس

القاهرة - (أ ش أ):

قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تتابع عن كثب حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية، (إيفر جرين)، في قناة السويس.

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، كيتاك ليم: "أشد على أيدي السلطات المصرية، وكذلك عمّال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى، الذين يعملون بلا كلل لإعادة تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور بأسرع وقت ممكن، عبر أكثر طرق عبور التجارة البحرية ازدحاما في العالم.. أقدر جهود كل فرد يشارك في هذا الأمر.

وتابع قائلا، في بيان وزعه المركز الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة،: "إنني على دراية بتبعات الإغلاق المؤقت للقناة، وأدعو أصحاب المصلحة عبر سلسلة الإمداد إلى التحلي بالصبر؛ بينما يعمل الجميع من أجل ضمان أن تبقى السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة متمتعين بالحماية.

وقال الأمين العام للمنظمة، في ختام بيانه،: أتطلع إلى تلقي المعلومات من التحقيقات الجارية في الواقعة لكي تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناء على أي توصيات مناسبة مستمدة من النتائج.

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السفينة الجانحة قناة السويس المنظمة البحرية الدولية الأمم المتحدة

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