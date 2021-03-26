الرئيس العراقي يعزي السيسي في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

بغداد - (أ ش أ):

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

وأعرب صالح- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل.