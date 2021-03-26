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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من القدس والخليل

11:53 ص الجمعة 26 مارس 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من القدس والخليل

الاحتلال الإسرائيلي -أرشيفية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من القدس المحتلة ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من حي وادي الجوز بالقدس المحتلة ونقل أحدهم إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين آخرين بينهم وزير سابق من مدينة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي رام الله القدس فلسطين

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