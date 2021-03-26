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بعد زيارته لمصر.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى تركيا

11:51 ص الجمعة 26 مارس 2021
بعد زيارته لمصر.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى تركيا

محمد المنفي

أنقرة - (د ب أ):

يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، القيام بزيارة عمل إلى تركيا، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ليلة أمس الخميس، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة، الأولى من نوعها، عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة المنفي لتركيا عقب زيارة قام بها أمس الخميس لمصر، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعم بلاده "الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري".

وفي 16 مارس الجاري، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى إجراء انتخابات عامة.

تركيا مصر ليبيا محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي

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