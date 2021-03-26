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بولندا تتخذ إجراءات أكثر تشددا في مواجهة كورونا مع اقتراب أعياد الفصح

08:34 ص الجمعة 26 مارس 2021
بولندا تتخذ إجراءات أكثر تشددا في مواجهة كورونا مع اقتراب أعياد الفصح

فيروس كورونا

وارسو-(أ ش أ):

شددت حكومة بولندا إجراءاتها الصحية الاحترازية مع اقتراب موسم أعياد الفصح وذلك تحسبا لارتفاع معدلات إصابة البولنديين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت حكومة بولندا - في بيان أصدرته اليوم - أن الإجراءات المشددة سيبدأ العمل بها اعتبارا من غد السبت ولمدة أسبوعين.

وتشمل الإجراءات البولندية المشددة فرض الإغلاق التام للحضانات ورياض الأطفال ومتاجر بيع الأثاث وصالونات التجميل والحد من ارتياد البولنديين لدور العبادة حتى يوم التاسع من أبريل المقبل، كما أهابت السلطات البولندية بمواطنيها الحد من تبادل الزيارات العائلية في موسم الأعياد والتضحية بعاداتهم الاجتماعية حتى انجلاء الأزمة.

وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت أمس الخميس بلوغ معدل الإصابة بكورونا إلى 34 ألف حالة إصابة يوميا متجاوزة بذلك معدل الإصابة المرصود يوم الأربعاء السابق عليه وكان 30 ألف حالة إصابة، وكذلك ارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس التاجي في بولندا إلى 520 حالة أمس ليصل عدد المتوفين إلى 19 ألف بولندي وفقا لبيان وزارة الصحة في وارسو التي اعتبرت تلك المعدلات أنها الأسوأ خلال الأشهر ال(13) المنصرمة.

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فيروس كورونا أعياد الفصح بولندا كوفيد 19

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