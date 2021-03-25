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تحطم مروحية تحمل شحنة صغيرة من لقاح كورونا في أوروجواي

08:14 م الخميس 25 مارس 2021
تحطم مروحية تحمل شحنة صغيرة من لقاح كورونا في أوروجواي

تحطم مروحية

بوينس آيريس- (د ب أ):

تحطمت اليوم الخميس مروحية تابعة لسلاح الجو في أوروجواي وعلى متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب مشاكل فنية.

وحاول قائد المروحية، التي كانت في طريقها من العاصمة مونتيفيديو إلى مدينة روتشا جنوب شرقي البلاد، الهبوط بها إضطراريا، لكن النيران اندلعت بها أثناء المحاولة.

وكتب رئيس المكتب الرئاسي ألفارو ديلجادو عبر موقع تويتر: "النبأ السار هو أن جنود القوات الجوية الذين تحطمت طائرتهم أثناء إحضار اللقاحات إلى روتشا نجوا عن الخطر".

وذكرت تقارير إعلامية أن المروحية كانت تحمل 180 جرعة من لقاح بيونتيك/ فايزر.

ومنذ بدء تفشي المرض، سجلت أوروجواي عددا قليلا نسبيا من حالات الإصابة بكوفيد- 19، بلغ 88 ألف إصابة، بالإضافة إلى 836 وفاة.

وارتفعت أعداد الإصابة في الأونة الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس والمكاتب العامة.

تحطم مروحية أوروجواي لقاح كورونا فيروس كورونا

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