الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ اكتوبر الماضي
نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 53 ألفا و476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 23 اكتوبر الماضي، عندما سجلت الهند 54 ألفا و366 حالة إصابة.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 251 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 160 ألفا و692 حالة.
الخبر التالى:تايلاند تسجل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان