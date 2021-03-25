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الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ اكتوبر الماضي

08:20 ص الخميس 25 مارس 2021
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ اكتوبر الماضي

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 53 ألفا و476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 23 اكتوبر الماضي، عندما سجلت الهند 54 ألفا و366 حالة إصابة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 251 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 160 ألفا و692 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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