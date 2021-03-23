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إندونيسي يقطع رأس والده خوفا من الشعوذة

02:30 م الثلاثاء 23 مارس 2021
إندونيسي يقطع رأس والده خوفا من الشعوذة

ارشيفيه

جاكرتا - (د ب أ):

قطع شاب إندونيسي رأس والده وطاف بها أنحاء قريته في جزيرة سومطرة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، حسبما نقلت وسائل إعلام عن الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة المحلية، بوبون سونجورو، لموقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري إن الشاب /25 عاما/، وهو من سكان مقاطعة لامبونج، أقدم على جريمته المروعة أمس الاثنين لأنه خشى أن يستخدم والده تعويذ ضده.

ونقل عن بوبون قوله: "ادعى أنه سمع وساوس بأن والده سوف يستخدم السحر ضده".

ويخضع الشاب للملاحظة بمستشفى للأمراض النفسية.

الأمراض النفسية بوبون سونجورو السحر تعويذ

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