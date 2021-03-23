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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بحلف الأطلسي

11:53 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بحلف الأطلسي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

بروكسل - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي"الناتو"، قائلا " أتيت لأعرب عن التزام الولايات المتحدة بالحلف".

وقال بلينكن، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، والذي يستمر لمدة يومين "سنناقش ملفات متعددة تتعلق بأفغانستان وروسيا وقدرات الناتو لمواجهة مختلف أنواع التحديات بما فيها الأمن السيبراني والإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن واشنطن ستراجع وضع القوات الأمريكية في أفغانستان، وستسمع لحلفائها في الناتو بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إنه من الصعب الالتزام بالوقت المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومن جانبه ، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج "ندرك التزام الولايات المتحدة بالتحالف ونحن أمام فرصة جديدة لتعزيز العلاقات"، مضيفا "سوف نخرج من أفغانستان معا عندما يحين الوقت".

ورحب "ستولتنبرج " بمحادثات السلام في أفغانستان باعتبارها أبرز التحديات ، مشيرا إلى أن تلك المحادثات هي الطريق الوحيد للحل في البلاد.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني لبلينكن إلى أوروبا منذ تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير الماضي، ومن المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الأوروبيين خلال الاجتماع، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الغرض من اللقاءات، إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين، فيما يتعلق بأهدافهم المشتركة، موضحا أن "بلينكن" سيتطرق خلال اجتماع إلى مخاوفه حيال الصين وروسيا والتغيّر المناخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والأمن.

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أنتوني بلينكن حلف الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي الناتو الولايات المتحدة

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