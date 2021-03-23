العراق: طيران التحالف يدمر 39 وكرا للإرهابيين في نينوى
بغداد - (د ب أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء تدمير 39 وكراً للإرهابيين في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).
وقالت خلية الاعلام في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة يوم أمس في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".
وأشارت إلى أن "الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين".
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