وزير الخارجية السعودي: لم نشاهد من إيران سوى العداوة ودعم الاعتداءات علينا

الرياض - (د ب أ):

شن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الإثنين هجوما على إيران، مؤكدا أن المملكة لم تشاهد من طهران سوى العداوة".

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي من الرياض: "إن المملكة لم تشاهد من إيران سوى العداوة ودعم الاعتداءات على المملكة"، مشيرا إلى" أن ما تقوم به طهران من تسليح للميليشيات وزعزعة الدول لا تدعو للتقارب".

وأضاف أن المملكة تؤكد رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن" مشددا على "أن طهران هي السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا الوزير بن فرحان "الحوثيين إلى أن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة".

وشدد وزير الخارجية السعودي على "حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية".

وأوضح الوزير بن فرحان أن"السعودية تتوقع من واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن" مطالبا الحوثيين بضرورة وضع مصلحة اليمن قبل مصلحة الإيرانيين، قائلا "على الحوثيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيضعون مصلحتهم أولا أم مصالح إيران، معتبرا أن وقف إطلاق النار سيساعدنا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن".

ومضى الوزير بن فرحان قائلا إن "المبادرة تتضمن بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".

كما نوه وزير الخارجية السعودي إلى "أن المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، إلا أن بن فرحان قال "إن الحوثيين يواصلون وضع العقبات أمام الأمم المتحدة لحل أزمة خزان صافر".

ومضى وزير الخارجية السعودي قائلا: "إننا سنتعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين من أجل القبول بالمبادرة".

واختتم الوزير بن فرحان تصريحاته قائلا إن "المملكة تؤكد استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وإنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني".