الرئيس التركي اردوغان يقيل محافظا آخر للبنك المركزي

إسطنبول-(د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محافظا آخر للبنك المركزي بعد قضاء أشهر قليلة في منصبه، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول في وقت مبكر اليوم السبت نقلا عن مرسوم صدر الليلة.

وأفادت الأناضول بأن المحافظ الجديد للبنك المركزي هو صهاب كافجي أوغلو، وهو عضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأساسية بنقطتين لتصبح 19 % .

وكان محافظ البنك المركزي المقال ناجي إقبال قد حاول السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، في حين أن اردوغان على الجانب الآخر يطالب دائما بخفض أسعار الفائدة.

وبعد وقت قصير من إقالته ، شكر إقبال أردوغان على تويتر لتعيينه. وكتب إقبال: "أعرب أيضًا عن امتناني لإزاحتي اعتبارًا من اليوم" ، دون تعليق آخر.

كانت الأسواق قد توقعت أن يساعد إقبال المتشدد في استعادة مصداقية البنك المركزي بعد شهور من استنزاف احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة المتعثرة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 15 % الشهر الماضي.

وازدادت أسعار الغذاء على وجه الخصوص كثيرا في تركيا، بنسبة 4ر18 % على أساس سنوي في شباط/فبراير، مع زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والخبز وزيت عباد الشمس والجبن.

ونظرا لمواجهة ضغوط سياسية بسبب الاقتصاد، أعلن أردوغان الأسبوع الماضي عن إصلاحات اقتصادية. وتعهد بمنح إعفاءات ضريبية وقروض رخيصة للشركات الصغيرة التي تضررت بشكل خاص من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن حملة الحكومة لتحقيق نمو في عام 2020 قد أدت إلى خفض قيمة العملة بنسبة 20٪ مقابل الدولار .

ولكن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 8ر1٪ على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة بها، ونما بنسبة 9ر5٪ في الربع الرابع ، وهو نمو أسرع من جميع دول مجموعة العشرين الأخرى باستثناء الصين.

وكان اردوغان قد أقال في نوفمبر محافظ البنك المركزي الأسبق مراد أويسال الذي تولى المنصب لفترة تزيد قليلا عن العام بسبب تراجع قيمة العملة لعدة أسابيع، وقام بتعيين إقبال بدلا منه.