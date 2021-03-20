سريلانكا توافق على استخدام طارئ للقاح سينوفارم الصيني

كولومبو/بكين- (د ب ا):

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في سريلانكا اليوم السبت على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ في الدولة الجزيرة.

صرح بذلك وزير الدولة لإنتاج وتوريد وتنظيم الأدوية في سريلانكا تشانا جاياسومانا، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا).

وهذا هو ثالث لقاح مضاد لكوفيد-19 تتم الموافقة عليه في البلاد بعد لقاحي أسترازينيكا و"سبوتنيك في" الروسي.

وتقوم سريلانكا بتطبيق برنامج تطعيم شامل، حيث بدأت بتلقيح كل من هم فوق 30 عاما في المقاطعة الغربية الحضرية منذ منتصف فبراير، بعد تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الصحيين بجرعات أسترازينيكا.

وتلقت سريلانكا جرعات أسترازينيكا من الهند في شهري يناير وفبراير. كما تلقت 264 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 60 عاما.