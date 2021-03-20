أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

سريلانكا توافق على استخدام طارئ للقاح سينوفارم الصيني

12:38 م السبت 20 مارس 2021
سريلانكا توافق على استخدام طارئ للقاح سينوفارم الصيني

لقاح سينوفارم

كولومبو/بكين- (د ب ا):

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في سريلانكا اليوم السبت على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ في الدولة الجزيرة.

صرح بذلك وزير الدولة لإنتاج وتوريد وتنظيم الأدوية في سريلانكا تشانا جاياسومانا، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا).

وهذا هو ثالث لقاح مضاد لكوفيد-19 تتم الموافقة عليه في البلاد بعد لقاحي أسترازينيكا و"سبوتنيك في" الروسي.

وتقوم سريلانكا بتطبيق برنامج تطعيم شامل، حيث بدأت بتلقيح كل من هم فوق 30 عاما في المقاطعة الغربية الحضرية منذ منتصف فبراير، بعد تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الصحيين بجرعات أسترازينيكا.

وتلقت سريلانكا جرعات أسترازينيكا من الهند في شهري يناير وفبراير. كما تلقت 264 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 60 عاما.

لقاح سينوفارم كولومبو\ بكين الصين

الخبر التالى:

الصحف اللبنانية: شكوك حول إمكانية حدوث انفراجة حكومية في اللقاء المرتقب لعون والحريري
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحرارة تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا