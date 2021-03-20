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إيطاليا توافق على حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا بمليارات اليورو

01:27 ص السبت 20 مارس 2021
إيطاليا توافق على حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا بمليارات اليورو

أرشيفية

روما- (د ب أ):
وافقت الحكومة الإيطالية الجديدة، بزعامة رئيس الوزراء ماريو دراجي اليوم الجمعة على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار).

وتهدف الحزمة إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.

وقال دراجي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إننا "على دراية أن هذا هو مجرد رد جزئي"، مضيفا أن هذا كان أفضل رد ممكن حاليا.

وتشمل الخطة نحو 5 مليارات يورو لدعم القطاع الصحي، لا سيما جهود التطعيم بالبلاد، وكذلك الأمن، حسبما قال وزير المالية دانييل فرانكو.

وسيتم ضح 8 مليارات دولار في سوق العمل ومحاربة الفقر.

وكان لدراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، والذي أصبح رئيسا للوزراء قبل حوالي خمسة أسابيع، تأثير على قرار المساعدات. وكان تم الإعداد لحزمة المساعدة منذ بعض الوقت، لكن كانت هناك خلافات بشأن كثير من النقاط.

ونفذت الحكومة السابقة في عام 2020 حزم مساعدات بمليارات اليورو لدعم اقتصاد البلاد المتضرر.

وبشكل عام، سجلت السلطات الصحية أكثر من 3ر3 مليون حالة إصابة بالفيروس. وقال خبراء اليوم الجمعة إن معدل العدوى خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص في أسبوع واحد ارتفع إلى 260 إصابة.​

إيطاليا فيروس كورونا حزم مساعدات الحكومة الإيطالية

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