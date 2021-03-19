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وزيرة الصحة: استقبال شحنة كبيرة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال ساعات

11:57 م الجمعة 19 مارس 2021
وزيرة الصحة: استقبال شحنة كبيرة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال ساعات

الدكتورة هالة زايد

(مصراوي):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بصدد استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا خلال ساعات من جمهورية الصين الشعبية.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا في شهر مايو المقبل بنسبة 100%، متابعة: "تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي سيكون بالتوازي مع تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسبوع الأخير من شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل، سيجري الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية حتى العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 100%، متابعة: "على آخر شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين في السياحة والصناعة والمعمار والعاملين في الشهر العقاري والطيران، بحيث عندما تفتح أوروبا تكون كل المقاصد السياحية المصرية آمنة بنسبة 100%، وكذلك تأمين كل العاملين في الاقتصاد لتأمين الاقتصاد المصري".

هالة زايد وزارة الصحة لقاح سينوفارم فيروس كورونا

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