ميركل: ألمانيا ستصعد وتيرة حملة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، أن ألمانيا بحاجة إلى أن تخطو بخطى أسرع وأكثر مرونة في استراتيجية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ميركل في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الجمعة، القول :"نريد أن يتيح لنا وضعنا اعتبارا من الربع الثاني من العام ، أن نمضي قدما بشكل أسرع وأكثر ومرونة قدر الإمكان... شعارنا في هذه المرحلة يجب أن يكون التطعيم .. التطعيم.. التطعيم ".

وقالت بلومبرج إن تصريحات ميركل جاءت بعد إجرائها اتصال عبر الدوائر المغلقة "كونفرانس كول" مع وزراء الصحة بالولايات الألمانية بشأن استراتيجية التطعيم الألمانية.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة بأن اللقاحات وحدها لا يمكنها وقف الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شبان قبل انعقاد قمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا بشأن حملة التطعيم في البلاد: "لا توجد حتى الآن جرعات كافية من اللقاح في أوروبا لوقف الموجة الثالثة بالتطعيم وحده".

واختتم شبان تصريحاته بالقول إن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس يعني أن ألمانيا قد تعود إلى تدابير إغلاق أشد.

ودخلت ألمانيا الموجة الثالثة من الإصابات، مع تزايد عدد الإصابات مجددا، وخاصة بالسلالة البريطانية الأكثر عدوى من الفيروس.

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة في البلاد ارتفع أمس الخميس إلى 6ر95 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار سبعة أيام، بعد أن بلغ 90 حالة يوم الأربعاء.

وأعلن المعهد أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد "بشكل كبير".

وقال لارس شاد، نائب رئيس المعهد إن "حالات العدوى تكتسب زخما".

وأضاف شاد أن الانتشار السريع للسلالة المتحورة الجديدة من الفيروس والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا يعني أنه "لسوء الحظ، هناك أسابيع صعبة مقبلة".

ودعا شاد المواطنين إلى عزل أنفسهم خلال عطلة عيد الفصح إلى أقصى حد ممكن.

وكانت ألمانيا قد استأنفت أمس الخميس، التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعدما كانت قد أوقفت التلقيح به بسبب ماتردد عن تسببه في جلطات دموية.

وقد أعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد أن اعتبرت وكالة الدواء الأوروبية أنه "آمن وفعال".