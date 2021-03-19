واشنطن: سنقرض المكسيك وكندا حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا
واشنطن- (أ ش أ):
أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسمياً اليوم /الجمعة/ عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالي 4 ملايين جرعة من لقاحات أسترازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.
وأوضح زينتس -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات في الوقت الذي تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محليًا.
كانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.
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