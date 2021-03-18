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مسؤول أمريكي: المكسيك وكندا على رأس قائمة بايدن لصادرات لقاح كورونا

12:35 ص الخميس 18 مارس 2021
مسؤول أمريكي: المكسيك وكندا على رأس قائمة بايدن لصادرات لقاح كورونا

جو بايدن

واشنطن -(د ب أ)

تتصدر المكسيك وكندا قائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدول التي ستتلقى في نهاية المطاف صادرات لقاحات فيروس كورونا أمريكية الصنع، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن بايدن ومسؤولي الإدارة قالوا إن الولايات المتحدة لن تشارك لقاحاتها إلا بعد أن يكون لديها ما يكفي لشعبها، دون توضيح توقيت أي عملية تصدير.

وسبقت الولايات المتحدة معظم دول العالم في تطعيم سكانها تحت قيادة بايدن، الذي يركز على زيادة الإمدادات والمواقع حيث يمكن للأمريكيين الحصول على التطعيم بها.

وفي غضون ذلك، رفض بايدن طلبات من دول أخرى لمشاركة اللقاح الأمريكي، الذي يتضمن ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا الذي لم يتم التصريح باستخدامه في البلاد بعد.

وقدمت المكسيك الأسبوع الجاري طلبها العلني الثاني للولايات المتحدة لمشاركة الجرعات، وطلبت على وجه التحديد جرعات من إمدادات لقاح أسترازينيكا التي لم يتم استغلالها بعد.

وقال المسؤول اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تواصل تقييم كيفية المضي قدما، لكن المكسيك وكندا في مقدمة قائمة صادرات اللقاحات.

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