"التأجيل الثالث".. الصحة العالمية: إرجاء نشر تقرير مصدر كورونا للأسبوع المقبل

وكالات

أعلنت منظمة ‏الصحة العالمية، مساء الثلاثاء، إرجاء نشر تقرير مصدر فيروس كورونا للأسبوع المقبل، حسبما ذكرت العربية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير، في تصريح صحفي في جنيف إن التقرير ليس جاهزًا بعد، مضيفًا أن ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل.

وأشار المتحدث إلى أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصي منشأ وباء كورونا سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين الأسبوع المقبل "على الأرجح"، وليس هذا الأسبوع، في تأجيل هو الثالث من نوعه لهذا التقرير الذي يترقبه الكثيرون في العالم.

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام لأربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعًا تقريرًا أوليًا قبل التقرير النهائي. لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير بدون إعطاء تفسيرات واضحة.