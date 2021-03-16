أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

صحيفة: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

11:35 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
صحيفة: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

مجلس الأمة الكويتي

وكالات:

استلمت النيابة العامة الكويتية، رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".

مجلس الأمة الكويتي النيابة الكويتية

الخبر التالى:

الجيش المالي يعلن مقتل جنديين اثنين في كمين نصبه إرهابيون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد التقارير الأوروبية.. هل توقف مصر التطعيم بلقاح أسترازينيكا؟ مصدر يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا