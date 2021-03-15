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إسبانيا توقف مؤقتًا استخدام لقاح "أسترازينيكا"

09:38 م الإثنين 15 مارس 2021
إسبانيا توقف مؤقتًا استخدام لقاح "أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

مدريد - (د ب أ)

قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي تليفزيوني، إنه سيتم وقف التطعيم بلقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 بشكل مؤقت.

وبذلك تنضم إسبانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تعليق استخدام لقاح استرازينيكا في انتظار توصيات الوكالات الأوروبية التي تقوم بالتحقيق في المخاوف من أن اللقاح قد يسبب جلطات دموية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارياس قولها إن إسبانيا قدمت 939534 جرعة من لقاح استرازينيكا.

لقاح أسترازينيكا وزيرة الصحة الإسبانية الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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