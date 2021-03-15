إسبانيا توقف مؤقتًا استخدام لقاح "أسترازينيكا"

مدريد - (د ب أ)

قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي تليفزيوني، إنه سيتم وقف التطعيم بلقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 بشكل مؤقت.

وبذلك تنضم إسبانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تعليق استخدام لقاح استرازينيكا في انتظار توصيات الوكالات الأوروبية التي تقوم بالتحقيق في المخاوف من أن اللقاح قد يسبب جلطات دموية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارياس قولها إن إسبانيا قدمت 939534 جرعة من لقاح استرازينيكا.