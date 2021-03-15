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هونج كونج توسع دائرة المسموح لهم بالحصول على لقاح كورونا

02:51 م الإثنين 15 مارس 2021
هونج كونج توسع دائرة المسموح لهم بالحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

هونج كونج-(د ب أ):

وسعت السلطات في هونج كونج تغطية حملتها الخاصة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتشمل الشباب الذين يبلغون من العمر 30 عاما فأكثر.

ويأتي قرار هونج كونج بعد أن أحجم معظم الاشخاص في المجموعات التي كان لها الأولوية في الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، عن أخذ الجرعة، مما أدى إلى ترك ملايين الجرعات دون أن يتم استخدامها.

ومن جانبه، قال وزير الخدمة المدنية، باتريك نيب، في إحاطة اليوم الاثنين، إنه من الممكن أن يقوم حاليا هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاما، بالتسجيل من أجل الحصول على اللقاح بداية من يوم غد الثلاثاء.

وأضاغ أنه يمكن أيضا للطلاب من سن 16 عاما فأكثر، الحصول على اللقاح إذا كانوا يدرسون في مؤسسات أجنبية.

وفي المجمل، يمكن حاليا لعدد 5ر5 مليون شخص، التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وهي نسبة تمثل أكثر من 70 بالمئة من سكان المدينة البالغ عددهم 5ر7 مليون.

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