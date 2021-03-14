أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف

04:50 م الأحد 14 مارس 2021
مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف

فيروس كورونا في بريطانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا البروفيسور السير إيان دايموند، إنه ليس لديه شك في أن بلاده ستشهد موجة أخرى من إصابات فيروس كورونا في فصل الخريف.

وأضاف دايموند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الأحد: "أن هناك قدرًا كبيرًا من التباين على المستوى الإقليمي في عدد الأشخاص الذين تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس".

وأوضح أن الجمهور بحاجة إلى فهم الكيفية التي تتحرك بها البيانات وإلقاء نظرة على التأثير طرح اللقاح الذي وصفه بـ"الرائع".

وتابع قائلًا: "نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأن هذا فيروس لن يزول. ولا شك لدي في أنه في الخريف ستكون هناك موجة أخرى من الإصابات".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي: "إنه لا تزال هناك مخاطر من إعادة فتح قطاعات المجتمع وإن المملكة المتحدة ستشهد موجة أخرى من الحالات في وقت ما، ربما في أواخر الصيف أو خلال الخريف والشتاء".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

السعودية: تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد من فعاليته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:30 سنة بفائدة 3%.. السيسي يوجّه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا