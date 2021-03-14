مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف
المملكة المتحدة - (أ ش أ)
قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا البروفيسور السير إيان دايموند، إنه ليس لديه شك في أن بلاده ستشهد موجة أخرى من إصابات فيروس كورونا في فصل الخريف.
وأضاف دايموند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الأحد: "أن هناك قدرًا كبيرًا من التباين على المستوى الإقليمي في عدد الأشخاص الذين تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس".
وأوضح أن الجمهور بحاجة إلى فهم الكيفية التي تتحرك بها البيانات وإلقاء نظرة على التأثير طرح اللقاح الذي وصفه بـ"الرائع".
وتابع قائلًا: "نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأن هذا فيروس لن يزول. ولا شك لدي في أنه في الخريف ستكون هناك موجة أخرى من الإصابات".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي: "إنه لا تزال هناك مخاطر من إعادة فتح قطاعات المجتمع وإن المملكة المتحدة ستشهد موجة أخرى من الحالات في وقت ما، ربما في أواخر الصيف أو خلال الخريف والشتاء".
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