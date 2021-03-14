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كوريا الشمالية تتجاهل محاولات الرئيس الأمريكي للتواصل معها بشأن برنامجها النووي

12:56 م الأحد 14 مارس 2021
كوريا الشمالية تتجاهل محاولات الرئيس الأمريكي للتواصل معها بشأن برنامجها النووي

زعيم كوريا الشمالية

بيونجيانج- (بي بي سي):

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تحاول التواصل مع حكومة كوريا الشمالية عبر قنوات متعددة منذ فبرايرالماضي، لكن بيونجيانج لم تتجاوب معها حتى الآن.

وقال مسؤولون إن الهدف من محاولات التواصل هو الحد من مخاطر التصعيد بين البلدين.

وتعد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وبيونجيانج.

ولم تتمكن ثلاث اجتماعات سابقة بين الرؤساء الأمريكيين السابقين لبايدن، من إحراز أي تقدم.

ولم تنجح المفاوضات في ثني كوريا الشمالية عن مواصلة التقدم فى برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، وهو المطلب الأساسي للولايات المتحدة والقوى الكبرى.

هذا المحتوى من

BBC
زعيم كوريا الشمالية بيونجيانج كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن

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