رئيس الحكومة الأردنية: نتحمل المسؤوليّة المترتبة على حادثة مستشفى السلط

عمان - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأكسجين عنهم، حسبما أفادت صحيفة الغد الأردنية.

وقال الخصاونة في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، إنه يشعر بالخجل جراء الحادثة الأليمة، مؤكدا أن الحكومة لن تتواري عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك.

وأضاف الخصاونة أن مجلس الوزراء قرر إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وتوقيف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

وأشار الخصاونة إلى أنه تم إعلان الطوارىء القصوى بجميع المستشفيات للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مستشفى السلط الحكومي، عقب وفاة ستة من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين.

وتفقد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى.