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شكري يتوجه إلى أثينا للمشاركة باجتماع وزارى بشأن شرق المتوسط والشرق الأوسط

08:37 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
شكري يتوجه إلى أثينا للمشاركة باجتماع وزارى بشأن شرق المتوسط والشرق الأوسط

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني نيكوس دندياس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يجري شكري خلال الزيارة مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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