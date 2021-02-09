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مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

11:09 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

انفجار قنبلة غربي أفغانستان

كابول - أ ش أ

لقى أربعة من أفراد قوة الحماية العامة حتفهم وأصيب فرد آخر إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق بإقليم هيرات غربي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغاني اليوم الثلاثاء، عن حاكم إقليم هيرات، وحيد قاتلي، قوله إن أفراد قوة الحماية العامة كانوا في دورية عندما وقع الانفجار، متهما حركة طالبان بزرع القنبلة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الانفجار.

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انفجار قنبلة أفغانستان

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