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الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

10:03 ص السبت 06 فبراير 2021
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

الحوثيين

واشنطن- (د ب ا):

تعتزم الولايات المتحدة إلغاء تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، بعد تطبيق هذا التصنيف عليهم في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب، حسبما اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ليلة أمس الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن القرار جاء في الوقت الذي يعكف فيه الرئيس جو بايدن على إلغاء العديد من الإجراءات، ووقف العمل بمبادرات السياسة الخارجية لسلفه دونالد ترامب.

وقالت الوزارة إنه يتم إلغاء التصنيفت الإرهابية لأسباب إنسانية.

وصنفت الولايات المتحدة الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية أجنبية في نوفمبر الماضي، بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر.

وأقرت وزارة الخارجية بأن جماعة أنصار الله، الاسم الرسمي لحركة الحوثيين، مسؤولة عن هجمات على المدنيين واختطاف أمريكيين إلا أن الوضع المزري في اليمن يبرر الإلغاء.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخطر الكونجرس بالقرار.

كما أن إدارة بايدن بصدد وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بعد قرار سابق بوقف بيع تكنولوجيا القنابل الذكية للسعودية ، والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تدير بها الحرب.

الحوثيين الولايات المتحدة جماعة إرهابية وزارة الخارجية الأمريكية ترامب

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