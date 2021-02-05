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روسيا ترد على بايدن: لا تهاون مع أي إنذار

03:16 م الجمعة 05 فبراير 2021
روسيا ترد على بايدن: لا تهاون مع أي إنذار

دميتري بيسكوف

(وكالات):
وصف الكرملين، اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ "الخطاب العدواني وغير البناء"، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع أي إنذارات أمريكية.
وتعهد بايدن، يوم الخميس، بعهد جديد في السياسة الخارجية الأمريكية في أول خطاب دبلوماسي له منذ توليه الرئاسة.
وقال إنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بأن أيام تراجع الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بأنها أفعال عدائية من جانب روسيا قد ولت.
وعلى صعيد آخر، دعا بايدن السلطات الروسية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط، عن المعارض أليكسي نافالني، الذي أدين بعامين من السجن، مؤخرا، عقب عودته إلى البلاد.
وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، يوم الجمعة "هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء مع الأسف"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
لكنه أضاف أن الكرملين يأمل أنه ما تزال ثمة فرصة لحوار مثمر بين البلدين عندما تتلاقى مصالحهما.
وفي وقت سابق، قامت الولايات المتحدة وروسيا بتمديد اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لخمس سنوات.
ويأتي إعلان بايدن عن نهج مختلف حيال روسيا، بينما كانت تُتهم إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالتغاضي عن أعمال موسكو.
وطالما اتُهمت روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية، لكن موسكو نفت مرارا أي تورط لها، واعتبرت هذه الاتهامات بمثابة "مناكفات سياسية داخلية" في الولايات المتحدة.

الكرملين واشنطن روسيا جو بايدن

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