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انتخابات الرئاسي الليبي.. عقيلة صالح يتصدر بـ25 صوتا في المرحلة الأولى

02:14 م الجمعة 05 فبراير 2021
انتخابات الرئاسي الليبي.. عقيلة صالح يتصدر بـ25 صوتا في المرحلة الأولى

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

جنيف - أ ش أ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على القوائم المتنافسة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة تصدر قائمة الرابعة المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي عقيلة صالحة التصويت بنسبة بلغت 25 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثالثة للمرشح محمد يونس المنفي رئيس للمجلس الرئاسي نسبة بلغت 20 صوتا.

وأضافت أنه حصلت القائمة الأولى على 13 صوتا للمشرح محمد حسن سليمان البرغثي، رئيس للمجلس الرئاسي. و القائمة الثانية حصلت على 15 صوتا للمرشح الشريف الوافي، رئيس للمجلس الرئاسي، وذلك خلال الجولة الأولى من عملية التصويت، وفقا لقناة (ليبيا الحدث) .

وذكرت البعثة أنه فشلت أي قائمة في الحصول على 60% .. وبذلك كان مجموع الأصوات الصحيحة 73 صوتا، وصوت باطل واحد.

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