بايدن: سنواصل دعم السعودية ضد القوات الموالية لإيران
وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستواصل دعم السعودية ضد ما يهدد أمنها، من القوات المدعومة من إيران.
دعا في كلمته حول السياسة الخارجية، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني.
وأوضح أن "اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق ويجب إطلاق سراحه".
وأضاف أن "التحالفات الأمريكية تعني التعاون مع الشركاء ويتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم".
وحول انقلاب ميانمار، أكد بايدن، أن الجيش في بورما يتعين عليه أن يترك السلطة ويطلق سراح الموقوفين.
وتابع أنه "على الجيش في ميانمار إطلاق سراح قادة البلاد وتسليم السلطة".
وأكد بايدن، تجميد سحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.
وأوضح أنه سيستضيف قمة للمناخ.
وقال بايدن "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أمريكا"
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