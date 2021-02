"رسالة حب".. نافالني يوجه رسالة لزوجته خلال محاكمته (فيديو)

وكالات

التقطت عدسات الكاميرات رسالة حب وجهها المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، خلال محاكمته في موسكو.

ويظهر في الفيديو نافالني، وهو يرسم "قلب" على زجاج قفص الاتهام الذي وضع به، ثم يشير إلى زوجته.

كما يظهر وهو يتحدث لشرطي أثناء المحاكمة ويقول له: "سأريها لك هنا، وستراها على شاشات التلفزيون" ويشير بيديه برمز القلب.

Russian leader Navalny sends heart messages to his wife during a court session in which he was handed a three-and-a-half year sentence pic.twitter.com/eq1pzEWi1k