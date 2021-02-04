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"رسالة حب".. نافالني يوجه رسالة لزوجته خلال محاكمته (فيديو)

12:56 ص الخميس 04 فبراير 2021
"رسالة حب".. نافالني يوجه رسالة لزوجته خلال محاكمته (فيديو)

ألكسي نافالني

وكالات
التقطت عدسات الكاميرات رسالة حب وجهها المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، خلال محاكمته في موسكو.
ويظهر في الفيديو نافالني، وهو يرسم "قلب" على زجاج قفص الاتهام الذي وضع به، ثم يشير إلى زوجته.
كما يظهر وهو يتحدث لشرطي أثناء المحاكمة ويقول له: "سأريها لك هنا، وستراها على شاشات التلفزيون" ويشير بيديه برمز القلب.


وقررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014 بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، العديد من الاعتقالات مساء الثلاثاء، عقب صدور حكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقُوبلت محاكمة نافالني والحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من النفاذ بانتقادات دولية واسعة ونددت بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالحكم، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

المعارضة الروسية أليكسي نافالني

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