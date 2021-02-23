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بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق ما بعد بريكست

07:05 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق ما بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

لندن - (د ب أ)

وافقت بريطانيا على منح الاتحاد الأوروبي، مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جميع لغات التكتل، وهو تمهيد ضروري من أجل التصديق الرسمي على الاتفاق.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، تم نشرها اليوم الثلاثاء، لكن تم إرسالها بالفعل في 19 فبراير، طلب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش التمديد حتى 30 أبريل حتى يتمكن الاتحاد من استكمال "إجراءاته الداخلية".

وكان الموعد النهائي الأصلي هو 28 فبراير.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أعضاء البرلمان الأوروبي وجميع دول الاتحاد الأوروبي من التدقيق في الوثيقة القانونية المعقدة والمطولة بلغاتهم الأصلية.

وقال جوف في رده اليوم إن التطبيق المؤقت للاتفاق لم يكن النتيجة المثالية بالنسبة لبريطانيا، لأنه يخلف "حالة من عدم اليقين للأفراد والشركات والأحزاب".

الاتحاد الأوروبي بريطانيا بريكست وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني

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