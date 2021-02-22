"توصيله إلى منزله".. ماذا اقترح ترامب على زعيم كوريا الشمالية خلال لقائهما؟

وكالات:

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون توصيله إلى منزله على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ماثيو بوتنجر، أبرز الخبراء في شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي خلال عهد ترامب، قوله إن "الرئيس عرض على كيم توصيلة إلى بيته على متن الطائرة الرئاسية".

وذكر: "الرئيس كان يعرف أن كيم وصل إلى القمة في رحلة بالقطار استغرقت أياما ومرت عبر الصين وصولا إلى هانوي".

وتابع: "قال له ترامب: أستطيع أن أوصلك إلى موطنك في غضون ساعتين إذا أردت ذلك".

وكشف بوتنجر أن الزعيم الكوري الشمالي رفض عرض ترامب.

وجرى هذا الحديث خلال القمة الثانية بين ترامب وكيم جونج أون التي عقدت في هانوي بفيتنام.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن عرض "التوصيلة" إلى المنزل كان من بين المفاجآت العديدة في "علاقة صداقة غير متوقعة بين الرجلين".

وأبرزت: "ما جعل العرض غريبا هو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية انهارت في هانوي، بعدما وصل الزعيمان إلى طريق مسدود بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي".