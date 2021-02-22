أكثر الكلمات إنتشاراً

تامر أمين عمرو أديب فيلم السرب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه

08:40 م الإثنين 22 فبراير 2021
موسكو تحث الدول الموقعة على الاتفاق النووي على بذل جهود عاجلة لإنقاذه

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم)، "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث يدور أيضا حول تهيئة الظروف لوقف إيران تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية، داعية جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة.

هذا المحتوى من

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية إيران الاتفاق النووي

الخبر التالى:

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 178151

    عدد المصابين

  • 137837

    عدد المتعافين

  • 10353

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 111931326

    عدد المصابين

  • 87188648

    عدد المتعافين

  • 2477282

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. وحالة الجو حتى الجمعة 26 فبراير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا