رغم تراجع إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر: "النيران لم تخمد بعد"
القاهرة- (د ب أ):
أفادت منظمة الصحة العالمية بانخفاض عدد حالات الإصابة المبلغ عنها بفيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي حول العالم، لكن خبراء الصحة شددوا على ضرورة توخي الحذر لأن الفيروس يتمتع بقدرة شديدة على العدوى لاسيّما مع الطفرات الجديدة.
ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن مسؤولي منظمة الصحة العالمية القول إن الأسبوع الماضي شهد أقل عدد من الحالات الأسبوعية المبلغ عنها بكورونا منذ أكتوبر.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد حالات كورونا الأسبوعية المبلغ عنها بمقدار النصف تقريبا، من أكثر من خمسة ملايين حالة قبل خمسة أسابيع إلى 2.6 مليون في الأسبوع الذي بدأ في 8 فبراير".
ورغم هذا الانخفاض الذي "يبعث على الأمل"، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن "النيران لم تُخمد بعد، لكننا قللنا من حجمها"، وحذر من أن التوقف عن مكافحتها على أي جبهة سيتسبب في عودة الارتفاع في الحالات مرة أخرى.
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