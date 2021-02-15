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إصابة شخصين إثر سقوط 3 صواريخ في محيط مطار أربيل

09:42 م الإثنين 15 فبراير 2021
إصابة شخصين إثر سقوط 3 صواريخ في محيط مطار أربيل

مطار أربيل

بغداد- (د ب أ):

أفادت مصادر إعلامية عراقية مساء اليوم الاثنين، بأن شخصين أصيبا بجروح جراء سقوط 3 صواريخ بالتتابع في محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأوضح تليفزيون" الشرقية" أن 3 صواريخ سقطت في المحيط الخارجي لمطار أربيل الدولي تسببت بإصابة شخصين قرب مجمع سكني وتم إغلاق المطار.

وذكر أن القوات الأمنية انتشرت في الشوارع فيما سارعت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي نجمت عن سقوط الصواريخ.

مطار أربيل إقليم كردستان العراق

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