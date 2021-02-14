الكاظمي: زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس المرتقبة للعراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة.

وقال رئيس الوزراء خلال استقباله ميتجا لسكوفر سفير الفاتيكان في بغداد،إن جهود قداسة البابا فرنسيس "مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

و أضاف أن العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل إجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ قداسة البابا فرنسيس زيارة تاريخية للعراق في الخامس من الشهر المقبل وتستمر أربعة أيام.