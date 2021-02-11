أمريكا تفرض عقوبات على ضباط الجيش المسؤولين عن انقلاب ميانمار
واشنطن - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أول شباط/فبراير الجاري.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن في بيان له " إن الولايات المتحدة ترد على ذلك بتحديد ضباط الجيش الستة الحاليين والسابقين الذين قادوا الانقلاب ، وكذا أربعة أعضاء في المجلس الاداري للدولة الذي تم تشكيله حديثا وثلاثة كيانات تجارية يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش " .
ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للعقوبات ، مين أونج هلاينج، القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار.
وسيتم حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة والتي يتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
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