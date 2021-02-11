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أمريكا تفرض عقوبات على ضباط الجيش المسؤولين عن انقلاب ميانمار

09:37 م الخميس 11 فبراير 2021
أمريكا تفرض عقوبات على ضباط الجيش المسؤولين عن انقلاب ميانمار

انقلاب ميانمار

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أول شباط/فبراير الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن في بيان له " إن الولايات المتحدة ترد على ذلك بتحديد ضباط الجيش الستة الحاليين والسابقين الذين قادوا الانقلاب ، وكذا أربعة أعضاء في المجلس الاداري للدولة الذي تم تشكيله حديثا وثلاثة كيانات تجارية يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش " .

ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للعقوبات ، مين أونج هلاينج، القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار.

وسيتم حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة والتي يتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.

عقوبات ميانمار الخزانة الأمريكية انقلاب ميانمار

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