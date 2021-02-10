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ألمانيا تمدد تفويض الجيش لبعثه الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام

07:32 م الأربعاء 10 فبراير 2021
ألمانيا تمدد تفويض الجيش لبعثه الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام

الجيش الالمانى

ألمانيا - (أ ش أ)

قررت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، تمديد تفويض مشاركة الجيش الألماني في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام آخر، موضحة أن هذا القرار مرهون بموافقة البرلمان الألماني (البوندستاج).

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في بيان بهذا الصدد ورد على موقعها الإلكتروني، بأن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار ليس فقط حالة عدم الاستقرار المستمرة والحاجة الإنسانية التي يمر بها جنوب السودان منذ استقلاله قبل عشر سنوات، لكن أيضا تحديات تغير المناخ ووباء الجراد الصحراوي في عام 2020 والجفاف والفيضانات وانتشار فيروس كورونا وغيرها من المسببات التي تصعب الحياة الطبيعية للسكان.

وشدد البيان على حاجه المواطنين في جنوب السودان للمساعدة، حيث يعتمد حوالي ثلثي السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، مؤكدا استمرار الالتزام الألماني حيث تشارك ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والبعثة السابقة UNMIS (بعثة الأمم المتحدة في السودان) منذ عام 2005.

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