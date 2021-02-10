سفارة مصر بالدنمارك تنظم ندوة حول سد النهضة

القاهر - أ ش أ

نظمت سفارة مصر في الدنمارك ندوة بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لشرح رؤية مصر في هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتي المصب.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء - إن الندوة تأتي استمرارا لجهود وزارة الخارجية لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧سد النهضة⁩.

وحضر الندوة نخبة من الخبراء الدنماركيين والمسئولين الحكوميين.