الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا في العالم للأسبوع الرابع على التوالي
نيويورك - (أ ش أ):
كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي.
وأوضحت المنظمة -في تحديثها الوبائي الأسبوعي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق.
واستأثرت الولايات المتحدة بأكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، حيث سجلت 871 ألفا و365 حالة، ومع ذلك فإن هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 19% عن الأسبوع السابق.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، بينما شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة 22%.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا البريطانية في 86 دولة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
170780
عدد المصابين
-
133098
عدد المتعافين
-
9751
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان